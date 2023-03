Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So richtig glauben konnte er es nicht. Doch die frohe Botschaft via Zoom-Meeting war kein Scherz. Max Rahm vom LC Donnersberg ist im März als einer von nur sechs Hobbyläufern weltweit in die „Zwift Running Academy“ aufgenommen worden. Auf dem Weg zu seinem ersten Marathon Ende September in Berlin genießt der 23-Jährige nun professionelle Unterstützung von zwei amerikanischen Trainern.

Rückblick, 11. März 2021, Zoom-Meeting zwischen den Zwift-Coaches Terrence Mahon und Jen Rhines sowie Max Rahm: „Max, wie fühlst du dich, Teil des ersten Zwift-Academy-Teams