Die wichtigste Nachricht kam zwei Tage nach der Sportlerehrung von Max Rahm. Der Zweitplatzierte war am Samstagmorgen beim Training gestürzt und hatte sich im Gesicht verletzt, verpasste den Tag des Donnersberger Sports. Jetzt die Entwarnung: Gebrochen ist nichts.

Beim Lauf durch die Mehlinger Heide erwischte es den Läufer des LC Donnersberg, der hinter Fynn Mager Zweiter in der Kategorie Sportler des Jahres geworden war. „Ich bin leicht bergab gelaufen und habe dann nur noch den Aufprall mitbekommen.“ An den Sturz kann er sich nicht erinnern. Rahm, der mit dem Gesicht aufschlug, wollte weiterlaufen, trat dann aber doch den Heimweg an, ging bei seinen Eltern vorbei, „weil meine Mutter ja auch im Krankenhaus arbeitet. Als sie die Tür aufgemacht haben, sind sie ziemlich erschrocken.“ Rahm hatte eine heftige Schwellung im Gesicht, seine Mutter vermutete einen Jochbeinbruch, der sich im Krankenhaus aber nicht bestätigte. Die Sportlerehrung verpasste Rahm: „Es ist zwar glimpflich abgelaufen, aber sehr ärgerlich, ich wäre wirklich gerne dabei gewesen. Gerade weil es das erste Mal war, dass ich bei solch einer Ehrung nominiert war.“