In knapp sechs Wochen startet Max Rahm vom LC Donnersberg beim Berlin-Marathon. Der Baalborner ist Mitglied der Zwift Running Academy und bereitet sich seit März professionell auf den großen Wettkampf vor. Zuletzt probte der 24-Jährige in der Bundeshauptstadt – genau wie am kommenden Sonntag.

Zwischen 29. Juli und 1. August weilte Rahm in Berlin. Im Vordergrund stand dabei ein Zehn-Kilometer-Wettbewerb, bei dem er an den Start ging. „Die Strecke war zwar nicht die vom Marathon,