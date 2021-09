Beim Wenden in der Kriegsfelder Untergasse ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer gestoßen. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich um einen dunkelgrünen Kleinwagen gehandelt haben, der offenbar Speisen ausgeliefert hat. Weitere Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.