Das Kinderkino der Protestantischen Jugendzentrale Nordpfalz startet in die nächste Runde. Gezeigt wird der deutsch-finnische Jugendfilm „Matti, Samie und die drei größten Fehler des Universums“. Nach wie vor sind Corona-Maßnahmen zu beachten.

So ist für die Teilnahme am Kinderkino eine Online-Anmeldung auf der Internetseite www.juz-kirchheimbolanden.de erforderlich – sowohl für Kinder als auch ihre Begleitpersonen, die zudem zwei Euro Eintritt zahlen müssen. Des weiteren gilt Maskenpflicht – auch am Platz – für Kinder ab sieben Jahren. Jüngere Kinder müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren benötigen einen Nachweis, dass sie vollständig geimpft beziehungsweise genesen sind, oder sie legen einen negativen Corona-Schnelltest vor. Beim Betreten und Verlassen des jeweiligen Veranstaltungsortes sind die Abstandsregeln einzuhalten.

Auftakt für das Kinderkino ist am Montag, 4. April, um 16.30 Uhr im protestantischen Gemeindehaus Bolanden. Die weiteren Termine: Dienstag, 5. April, 16.30 Uhr, Vereinsheim Bischheim; Mittwoch, 6. April, 16.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Rüssingen; Donnerstag, 7. April, 15.30 Uhr, protestantisches Gemeindehaus Kriegsfeld; Samstag, 9. April, 14 Uhr, protestantisches Gemeindehaus Marnheim; Montag, 11. April, 16.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Lautersheim; Dienstag, 12. April, 16 Uhr, Alte Schule Ilbesheim; Mittwoch, 13. April, 17 Uhr, Bürgerhaus Biedesheim; Donnerstag, 14. April, 16.30 Uhr, Bonhoefferhaus Kirchheimbolanden; Montag, 25. April, 16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Albisheim, und Dienstag, 26. April, 16.30 Uhr, Bürgerhaus Steinbach.