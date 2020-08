„Kabarett im Garten“ gilt als eines der Glanzlichter des Kultursommers in Kirchheimbolanden – und am 22. August wartet nun eine coronagerechte Neuauflage auf die Kabarettfans, wie das Veranstaltungsbüro der Stadt mitgeteilt hat. Auf der Rundbogenbühne des Schlossgartens gaben sich schon Stars wie Lisa Fitz, Rolf Miller, Murat Topal, Lars Reichow, HaJo Heist sprichwörtlich das Mikro in die Hand, und auch Newcomer und Shootingstars der Szene machten Halt in Kirchheimbolanden und waren hernach auf großen Bühnen und im TV zu Gast. Am 22. wird Matthias Ningel hier mit dem Programm „Kann man davon leben?“ seine Visitenkarte abgeben. „Es war uns ein Anliegen, die Veranstaltungsreihe auch im Corona-Sommer am Leben zu erhalten“, so Timo Holstein vom Veranstaltungsbüro der Stadt. 120 Plätze stehen wie gewohnt „eintrittsfrei“ zur Verfügung. Und um hierfür eine Reservierung mittels Adresserfassung und Bestellung seiner Wunschtickets zu ermöglichen, gibt es eine exklusive Ausgabe am Freitag, 14. August, ab 10 Uhr auf dem Kirchheimnbolander Wochenmarkt. Interessenten können sich hier ihre Tickets reservieren und entlang der derzeitig gültigen Covid-19 Vorgaben hierfür ihre Kontakte hinterlassen. Pro Bestellung können zwischen einem und maximal vier Tickets reserviert werden. Zugang zum Gelände erhalten die Gäste am Veranstaltungsabend über den oberen Eingang Neumeyerstraße. Dort werden den Besuchern dann die Plätze zugewiesen. Und auch der Ausschank im Schlossgarten, der durch das Weingut Schwan übernommen wird, wird selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden. Zum Programm: In seinem dritten Bühnenprogramm sinniert Matthias Ningel laut Ankündigung vergnüglich über das Leben und die Frage, was man zum Leben braucht. Und was man nicht braucht... Hierzu grübelt er über Sinn und Unsinn von Internetrankings und der Smarthomekompatibilität von Kaffeevollautomaten, ergründet die gegenwärtige Hochkonjunktur von Beißschienen und unterscheidet Geiz von Sparsamkeit.