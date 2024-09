Als Oskar Stark ins Amt des Ortsbürgermeisters von Rathskirchen gewählt wurde, war sein Nachfolger noch nicht einmal geboren: Der 29-Jährige Matthias Heckmann übernimmt nach 30 Jahren unter Stark das Amt. Heckmann ist seit 2019 im Gemeinderat. Nachdem niemand als Kandidat für die nächste Wahlperiode zur Verfügung stand, habe er sich, auch wegen der guten Zusammenarbeit im Rat, dazu bereit erklärt. Als weiteren Grund fügt er an, dass für die nächste Zeit einige Projekte für die Gemeinde anstehen, für die es personelle Klarheit braucht. So soll in Rathskirchen ein Photovoltaik-Park entstehen und ein Radweg gebaut werden – dazu kommt der Ausbau der Straße L386. Heckmann möchte außerdem „ein bisschen mehr Schwung“ in die Dorfgemeinschaft bringen. Derzeit fehle Vielen die Bindung zum Ort.