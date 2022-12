Dieses Spiel wird Matthias Cramme noch lange, wenn nicht sogar für immer in Erinnerung bleiben. Acht Dreier erzielte der 27-Jährige vor zwei Wochen im Landesliga-Duell gegen den 1. FCK II. So viele wie noch nie zuvor. Über dieses außergewöhnliche Erlebnis hat er mit Fabian Schmitt gesprochen.

„Ich war selbst überrascht, wie viel Raum da war und dass auch von außen so viel reinging“, blickt Matthias Cramme auf dieses für Distanzwurfspezialisten wie gemachte Spiel am 26. November zurück. Cramme erzielte 24 Punkte – alle per Dreier. Die Gäste aus Kaiserslautern legten den Fokus ihrer Defensiv-Arbeit mit ihren großen Centern ausnahmslos auf die Zone, da die Fastbreakers zumindest in puncto Athletik und Schnelligkeit das Nonplusultra der Landesliga verkörpern. Wenn man dann noch gute Schützen hat: eine perfekte Mischung. „Wir haben viel und gut den Ball bewegt. Wenn man dann einmal in den Flow kommt, ist es sehr schwer, das noch zu verteidigen“, sagt Cramme, der acht der insgesamt 14 BBC-Dreier an diesem Abend versenkte und eine überdurchschnittlich gute Quote an den Tag legte. Diese Abschlussqualitäten sind auch im Heimspiel am Sonntag (17 Uhr, Realschulhalle) gegen die DJK Nieder-Olm II wieder gefragt.

Im Alter von sieben Jahren begann Cramme mit dem Basketball in Rockenhausen. Seine erste Trainerin: Margot Riedl. Schnell wurde ihm klar: „Das Wichtigste beim Werfen ist der Rhythmus. Man muss es fühlen. Bei mir war das schon immer so, dass ich voll gerne auf den Korb geworfen habe. Es macht einfach Spaß, aus allen Ecken des Spielfelds zu werfen.“ Und mehr natürlich noch zu treffen. Was einen erfolgreichen Distanzschützen auszeichnet? „Es ist der Wille, den Ball reinzuwerfen. Klar ist es auch die Technik – dass etwa die Kraft des Wurfs aus den Beinen, und nicht aus den Armen kommt. Der Wurf kann immer verbessert werden. Man muss immer daran arbeiten und auch mal mit einer Hand werfen“, betont der im Kindergarten Steinbach tätige 27-jährige staatlich anerkannte Erzieher, der auch eine musikalische Ader (Klavier) besitzt und gerne nach Griechenland ans Meer reist – aber auch von seinem „Westcoast“-Trip in den USA schwärmt.

Rückendeckung des Trainers

Für seine Abschlüsse im Basketball erhält der Winnweilerer volle Unterstützung von seinem Spielertrainer Key-Juan Hardin, der diese Stärke immer wieder einfordert: „Shoot, Shoot, Shoot“ – zu deutsch: Wirf, Wirf, Wirf. Die Konstanz komme eben über die Wiederholung. Auch sein damaliger, inzwischen verstorbener, Trainer Ted Riedl habe dazu beigetragen. „Er hat früher immer gesagt, von wo ich werfe, müsste der Schiedsrichter vier Punkte anzeigen. Da habe ich so lange geübt, bis die dann auch rein gingen“, so Cramme mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Die Saisonbilanz seines Teams liest sich aktuell gut – sechs Siege und nur eine Niederlage im Derby in Kirchheimbolanden stehen zu Buche. Da Tabellenführer VT Zweibrücken zwei Partien mehr ausgetragen hat, kann sich der BBC am Sonntag gegen die DJK Nieder-Olm II die Spitzenposition wieder zurückholen. Die Rheinhessen erlebten jüngst gegen den TV Kirchheimbolanden eine historische Pleite – gingen 68:123 (!) unter. Die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen, besteht laut Cramme nicht: „Wir schauen auf uns. Wir haben wieder viele Neuzugänge und müssen alle Charaktere unter einen Hut bringen. Spielerisch ist noch viel Luft nach oben. Wenn wir es schaffen, über regelmäßiges Training noch mehr als Team zusammenzuwachsen, dann ist Meisterschaft möglich. Die Qualität haben wir. Jeder von uns kann punkten, was uns auch unberechenbarer macht.“

Coach Hardin ist auf der Suche nach weiteren Neuzugängen indes fündig geworden. Jordan Greenlaf (27) und Joshua Lacy (22), zwei vielversprechende Flügelspieler, werden den Kader künftig verstärken.