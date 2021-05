„Die junge Hitzfeld stand zu diesem Zeitpunkt wie angewurzelt auf der Barrikade. Sie würde nicht weichen. Ihr tapferes Vorbild sollte die Männer mitreißen“, schildert Donald Kulesza-Betzen den Moment, der Mathilde Hitzfeld zur Ikone des pfälzisch-badischen Aufstandes 1849 hat werden lassen. Im Kopf vermischt das Bild sofort mit jener anderen Revolutionsikone: der voranstürmenden Marianne des Delacroix-Gemäldes „Die Freiheit führt das Volk“.

Mathilde Hitzfeld und ihre Rolle bei der Freischaren-Erhebung 1849: Dieser Stoff ist wie geschaffen für einen historischen Roman. Donald Kulesza-Betzen, pensionierter Geschichtslehrer und aus Marnheim stammend, hat sich da herangewagt. „Mein Herz für die Freiheit - Mathilde Hitzfeld“ heißt sein 400 Seiten starker biografischer Roman, der anhand der überlieferten Fakten ein Bild zu zeichnen versucht von Mathilde Hitzfeld und ihrer Rolle in den politisch aufgeheizten Jahren 1848/49. Als Roman hat das Buch sicher manche Schwächen, das sei vorweg gesagt. Doch das dramatische Geschehen Mitte Juni 1849, als sich die Freischaren im Kampf um demokratische Freiheitsrechte der preußischen Übermacht entgegenstellen bis hin zum blutigen Finale im Schlosspark, ist fesselnd und detailreich geschildert, so dass man das Buch dann doch kaum aus der Hand legt.

Als Roman mit manchen Schwächen

Donald Kulesza-Betzen, der 1968 sein Abitur am Nordpfalzgymnasium gemacht hat, schreibt flüssig, stilsicher und bildhaft, seine Sprache folgt freilich älteren Vorbildern, wirkt mitunter bedächtig, meidet Ecken und Kanten. Zu den Schwächen zählt auch die lange Exposition, die die handelnden Personen und die historische Ausgangslage einführt. Zu oft werden den Akteuren lange bekenntnishafte Erklärungen in den Mund gelegt, mit denen sie, so fixiert auf ihre Überzeugungen, doch eher blass bleiben. Dialoge wirken verkopft und wenig lebensnah. Die Zwischenräume des Geschehens füllen sich mit zu viel Erklärendem und Überdeutlichem, was zu Lasten des Literarischen geht – mitunter kommt da der Historiker dem Erzähler in die Quere – und für etliche Längen sorgt.

Die Geschichte selbst ist dabei gleichwohl romanhaft im besten Sinn. Mathilde, die Tochter des erfolgreichen und liberal gesinnten Kirchheimbolanden Kantonsarztes Ludwig Hitzfeld, genannt der „alte Abraham“, ist selbst Feuer und Flamme für die freiheitlichen Ideale ihres Vaters und träumt zudem von mehr Rechten für die Frauen. Dazu passt, dass sich die couragierte junge Frau trotz des Standesunterschieds verliebt in den Schreinergesellen Philipp Berch. In ihm findet sie einen Gleichgesinnten - in einer Stadt freilich, in der auch der bayrische König als Landesherr und die althergebrachte Ordnung noch ihre Anhänger haben. Auch das liberale Lager ist nicht einheitlich, kennt Hitzköpfe und Radikale ebenso wie Gemäßigte. Das ist das lokale Spannungsfeld, in das die große Politik, die Entwicklungen in Frankreich, die Ereignisse um die Deutsche Revolution und das Frankfurter Paulskirchen-Parlament, ihr Licht und ihre Schatten hineinwerfen mit der dramatischen Zuspitzung in den Kämpfen des 14. Juni 1849 und ihrem Finale im Schlosspark, in dem 17 Freischärler den Tod fanden.

Liebesgeschichte ohne Happy End

Philipp Berch ist nicht unter ihnen, er war zu den Freischareneinheiten beordert worden, die die Zugänge ins Zellertal kontrollieren sollten. Später zieht er mit seinen Einheiten südwärts bis ins Badische. Erst dort gibt er die Beteiligung an der Kämpfen auf. Die letzten Kapitel des Romans sind seiner abenteuerlichen Rückkehr nach Kirchheimbolanden gewidmet und dem Wiedersehen mit Mathilde – die sich aber von ihm entfremdet hat. Sie will ihrer Berufung folgen, Frauen mehr gesellschaftliche Spielräume zu erschließen. Als erste Frau im Land nimmt sie ein Medizinstudium auf. Das wird aber nur kurz währen. Später wird sie, wie viele andere enttäuschte Demokraten, auswandern nach Amerika. Sie starb knapp 80-jährig in New York.

Donald Kulesza-Betzen war Studiendirektor für Geschichte, Politik und Literatur. Er ist Vater zweier erwachsener Kinder und lebt mit seiner Frau bei Bad Kreuznach. Seit seiner Pensionierung schreibt er vor allem biografische Romane und Lyrik. Er ist davon überzeugt, „dass Dichtung und Wahrheit zwei Seiten ein und derselben Münze sind. Erst zusammen bilden sie die Totalität des Lebens ab.“

Lesezeichen

Donald Kulesza-Bentzen: Mein Herz für die Freiheit: Mathilde Hitzfeld. Ein biografischer Roman aus der Zeit des pfälzisch-badischen Aufstands. Norderstedt: Books on Demand 2020. 15,99 Euro. Auch als E-Book erhältlich.