Die Anmeldung und die Ausgabe von Materialien (Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhen) für den „Dreck weg“-Tag in Kirchheimbolanden findet am Freitag, 28. Mai, von 16 bis 17 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr am Schlossplatz statt. Dies teilt Jamill Sabbagh, Beigeordneter der Stadt Kirchheimbolanden mit. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die ausgeteilten Müllsäcke am Samstag vom Bauhof an den Sammelstellen abgeholt werden.