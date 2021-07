Am Donnerstag, 29. Juli, wird es wieder einmal literarisch in Göllheim: Anlässlich der „Göllheimer Sommernacht“ lädt die Gemeindebücherei zur Lesung in den Hof des Uhl’schen Hauses ein. Ab 19.30 Uhr gastieren Martin Seidler und Volker Höh.

Weil es im vergangenen im letzten Jahr richtig gut angekommen war, setzt das Team der Bücherei auch in diesem Jahr wieder auf die Mischung von Lesung und Musik. Unter dem Titel: „Das Jahr ist ein Gedicht – Eine musikalische Lesung in vier Jahreszeiten“ liest Martin Seidler Gedichte rund ums Jahr.

Wie nehmen große deutsche Dichter die Jahreszeiten wahr? Die Antwort geben Martin Seidler, bekannt aus dem SWR-Fernsehen, und Volker Höh mit diesem einzigartigen Programm. Von Martin Seidler ganz persönlich ausgewählte Gedichte werden begleitet von Volker Höh, laut Veranstalter „einem der vielseitigsten und interessantesten deutschen Gitarristen“. Als Solist, mit Orchestern und in kammermusikalischen Besetzungen ist er – auch als Kulturbotschafter für das Goethe Institut – auf den internationalen Konzert- und Festivalbühnen zu Hause. Seine Auswahl klassischer Gitarrenliteratur gibt den Gedichten einen noch nie dagewesenen musikalischen Rahmen – ob ein Tango für Ringelnatz oder ein Präludium von Bach für Hermann Hesse.

Die Lesung beginnt am Donnerstag, 29. Juli, um 19.30 Uhr im Hof des Uhl’schen Hauses in der Hauptstraße 7 in Göllheim. Der Eintritt ist frei. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, sollten sich alle, die dabei sein wollen, bei der Gemeindebücherei Göllheim voranmelden. Möglich ist dies immer dienstags von 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr, freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr – jeweils unter der Telefonnummer 06351/4909-88.