Bei der musikalischen Lesung zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung „Fly und Help“ ging SWR-Moderator Martin Seidler vor rund 100 Besuchern gleich mal in die Charme-Offensive.

Er bezeichnete Alsenz am Samstagabend als „Nabel der kulturellen Welt“. Die Stiftung hat als Bildungsinitiative für Kinder mittlerweile über 1000 Schulen in 57 Entwicklungsländern gebaut.

Die Gemeinde, in der er schon öfters zur Lesung war, sei einfach ein Gedicht. Er dankte vielfach dem engagierten Büchereiteam, das diesen Auftritt im Jubiläumsjahr – 1250 Jahre – bestens vorbereitet und organisiert hatte. Als Höhepunkt imitierte er sogar den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki der über die Gemeinde gesagt haben soll: „Wer über Alsenz spricht, sollte höflich sein, 1250 Jahre sind nämlich kein Spaziergang gewesen.“

Vier Jahreszeiten, 24 Gedichte

Sein verschmitztes Lächeln hilft ihm sehr dabei, dass der Funke zum Publikum gleich am Anfang überspringt und es dadurch zu einem sehr vergnüglichen und unterhaltsamen Abend für alle in der Nordpfalzhalle wird. Gerne wird der Aufforderung gefolgt, bei Goethes „Osterspaziergang“ im Chor „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“ mitzumachen. 24 Gedichte, gerecht verteilt auf die vier Jahreszeiten, und nochmals drei Zugaben las und rezitierte Seidler. Volker Höh leistete mit seiner Gitarre als „Meister an den sechs Saiten“ – so Seidler – einen virtuosen Beitrag und zeigte sein großes Können mit passend ausgewählten Werken von Bach, Schumann, Paganini, Scarlatti und anderen Komponisten. Beide harmonierten als eingespieltes Team prächtig.

Gedichte, die Spaß machen

Seidler begann den Frühling mit Eduard Mörike und seinem „Er ist’s“, dem Rainer Maria Rilkes „Wenn’s Frühling wird“, folgte. Die jüdische Dichterin Mascha Kaleko war mit „Frühlingslied“ wie auch mit dem „Ersten Schnee“ gleich in zwei Jahreszeiten vertreten. Der SWR-Moderator ließ Sommer-, Herbst- und Wintergedichte bekannter Schriftsteller wie Mörike, Hesse, Goethe, Ringelnatz, Morgenstern, Hauptmann, Keller, Eichendorff und des in Nackenheim geborenen Carl Zuckmeyer folgen. Tosenden Applaus gab es für die beiden Künstler auch bei dem in der Zugabephase vorgetragenen Lied von Harald Juhnke „My Way“. Seidler bewies dabei, dass er auch gut singen kann.

Als die beiden Protagonisten die Bühne verließen, erhoben sich alle von ihren Plätzen und applaudierten kräftig. „So habe ich Gedichte noch nie erlebt, das macht ja richtig Spaß“, brachte ein Zuhörer die Meinung von vielen auf den Punkt. Wie das Büchereiteam im Nachgang informierte, kamen 1637 Euro Spendengelder an diesem Abend zusammen.