Der Ring steht bereit, die Kampfrichter und Ärzte sind bestellt – Marc Wagner ist indes noch ganz entspannt. Dabei verwandelt sich das Marnheimer Gym am Samstag in eine Thaibox-Arena. Dann trifft Deutschland im Nationenkampf auf Belgien. Live-Publikum wird in diesem Jahr noch fehlen, doch wer zuschauen will, hat dennoch Gelegenheit.

Die Fight Card, so etwas wie der offizielle Zeitplan, ist voll, fast 40 Kämpfe wird es am Samstag im Marnheimer Gym in der Bahnhofstraße geben. Auch für die einheimischen Thaiboxer, darunter