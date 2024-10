Einen großartigen Erfolg landete Marlay Demmerle beim Reit- und Springturnier in Homburg-Schwarzenacker. Die für den Reit- und Fahrverein Alsenborn aktive Amazone gewann mit dem 14-jährigen Wallach Dancing Boy die Amateur-Dressurprüfung der Klasse S mit Kandare. Mit der vierjährigen Stute Zuella kam Demmerle in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A auf Rang drei. Der zweite Platz in der Zwei-Sterne-Dressurprüfung der Klasse L mit Kandare ging an Charlotte Bischoff von der Reitsportgemeinschaft Dörrmoschel mit dem 18-jährigen Hengst Bendix.