Markus Spies klingelt jetzt als Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk Ramsen, Stauf, Eisenberg und in der Göllheimer Straße sowie Auf der Haardt in Kerzenheim an den Haustüren. Der 28-Jährige dreht bei den Kunden seine ersten Runden.

Auf die Frage: Wie trinken Schornsteinfeger ihren Kaffee? antwortet Spies „schwarz“, damit ist der Einstieg ins Gespräch geglückt. Er trinke aber mehr aus Gewohnheit seine Kaffee