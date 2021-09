Seit vielen Jahren ist die Kunstausstellung zur Festeröffnung fester Bestandteil des Albisheimer Marktes. So wird von heute an die Protestantische Peterskirche wieder in einen Kunstraum verwandelt, in dem die Monsheimer Künstlerin Barbara Schauß für die gestalterischen Akzente sorgt. Und es gibt Musik.

Anfangs vom Impressionismus inspiriert, hat Barbara Schauß inzwischen auch den Weg in die Abstraktion eingeschlagen, wie die Kulturwerkstatt als Veranstalter mitteilt. Heute nutzte sie neben der Öl- und Acrylmalerei weitere Medien. Durch die Einarbeitung von Pigmenten und Erden vermittelt sie ihren Arbeiten auch eine auffallende haptische Wirkung. Zudem arbeitet sie mit dem Wormser Fotografen Michael Fischer zusammen. Ihre Ausstellung „Crossover“ gibt einen Einblick in die damit abgesteckte Bandbreite ihres Schaffens in den unterschiedlichsten Formaten und Techniken. Die Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr und wird von Tom Bola musikalisch begleitet.

Den musikalischen Kulturakzent, der ebenfalls schon viele Jahre zum Programm des Marktes gehört, setzen diesmal die beiden Gitarristen Gerold Hiemenz und Gunnar Kunz am Samstag im derart mit Kunst ausgekleideten Kirchenraum. Das Gitarrenduo bringt „Acoustic Blues“ mit nach Albisheim. Die beiden Musiker aus Oppenheim und Seeheim-Jugenheim haben sich als Autodidakten im Laufe der Jahre mit unterschiedlichen Musikstilen befasst. Die bluesorientierte Spielweise steht im Vordergrund. Improvisationen, melodiöse Riffs und abwechslungsreiche Soli ergänzen den Gesang. Gespielt werden nicht nur klassische Blues-Songs, sondern auch Stücke aus angrenzenden Genres in eigener Interpretation, wie die Kulturwerkstatt Albisheim mitteilt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Hinter dem Kulturprogramm zum Markt steht wie immer die Kulturwerkstatt Albisheim in Zusammenarbeit mit der Orts- und der Kirchengemeinde.

Kurz-Info

Die weiteren Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag, 18. September, 18 Uhr während des Konzertes und Sonntag, 19. September vor und nach dem Gottesdienst (ab 9:30 Uhr) und danach bis 18 Uhr. Zu beachten sind die zur Zeit geltenden Corona-Regeln.