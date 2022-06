Die Vorfreude im Appeltal ist groß: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause laden Ortsgemeinde und Vereinsgemeinschaft für Sonntag, 3. Juli, zum 15. Gaugrehweilerer Markt ein. Über 90 Stände und ein buntes Programm warten auf die Besucher.

„Gaugrehweiler Markt – live erleben“: Unter dieses Motto haben die Organisatoren die Veranstaltung gestellt, die von 11 bis 18 Uhr mit einem vielfältigen Repertoire lockt. Dieses reicht von alter Handwerkskunst über Holzspielzeug, Lederwaren, Schmuckkreationen oder Bauernmöbel bis hin zu Likören, Weinbränden und Olivenölen.

Auch kulinarisch wird jede Menge geboten, unter anderem offeriert das Bistrorant aus Niederhausen verschiedene Burger-Varianten. Italienische Eissorten sowie Drinks an der Cocktailbar in der Hauptstraße versprechen bei den zu erwartenden sommerlichen Temperaturen Abkühlung von innen. Ab 14 Uhr erwartet die Vereinsgemeinschaft in der Schlossberghalle die Gäste mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet. Im benachbarten Stand gibt es beim Weingut Schmidt unter anderem eine Auswahl an Sommer-Weinen, am Jägerstand in der Triftstraße Wildspezialitäten.

DJ, Tanzgruppe und Musikverein

Eröffnet wird der Markt um 11 Uhr von Ortsbürgermeisterin Romy Heblich auf dem Marktplatz, begleitet von der Jagdhornbläsergruppe Appeltal. Hier unterhalten im Laufe des Tages auch DJ Dirk Wiesen, die Tanzgruppe Amaya sowie die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Alsenz. Die Jagdhornbläser sind ferner am Jägerstand zu hören. Hier und dort sorgen zudem Straßenmusiker für das passende Markt-Flair.

Im Künstler-Café Hof Theißinger laden Ute Fey und Helmut Deck zur Einkehr bei Kaffee und Kuchen ein und präsentieren ihre Bilder. Im Hof des „Blumenlädchens“ bieten Meike und Uli Reubold eine große Auswahl von Sommerblumen und Deko-Artikel sowie Flammkuchen an. Mit Kinderkarussell, Los- und Zuckerständen ist ferner die Schausteller-Familie Weis dabei. Beide örtlichen Gaststätten sind geöffnet.

Marktplatz-Programm

11 Uhr: Eröffnung durch Ortsbürgermeisterin Romy Heblich, begleitet von der Jagdhornbläsergruppe Appeltal

Ab 11 Uhr: Künstler-Café im Hof Theißinger mit Bilder-Ausstellung von Ute Fey und Helmut Deck

Ab 11 Uhr: Musik mit DJ Dirk Wiesen

12 bis 14 Uhr: Musikverein Alsenz