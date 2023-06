Auch die neueste Auflage kündigt sich höchst vielversprechend an: Wenn am Sonntag, 2. Juli, Gaugrehweiler zum 16. Male zum „Markt – Live erleben“ einlädt, wird der Ort zum Schauplatz eines Großereignisses. Über 80 Anbieter dürften Besucherscharen anziehen.

Schon am Vormittag dürften sich in der Appeltal-Gemeinde viele tummeln. Um 11 Uhr geht es los, dann fällt der Startschuss zum „Gaugrehweiler Markt – Live erleben“. Ortsbürgermeisterin Romy Heblich wird die Gäste pünktlich zum Großereignis willkommen heißen. Bis 18 Uhr locken im Ortskern wieder mehr als 80 Stände und Buden mit ihrem jeweiligen Angebot. Kunst, altes und neues Handwerk, allerlei Nützliches gibt es zu entdecken und zu kaufen, zudem allerlei Köstlichkeiten zu probieren.

Um 11 Uhr wartet schon ein reichhaltiges Kuchenbuffet, das die Vereinsgemeinschaft in der Schlossberghalle aufbaut. Nebenan werden erlesene Weine und kühle Spritz-Getränke ausgeschenkt. Karussell, Los- und Süßwarenstände verheißen auch den kleinen Besuchern Kurzweil.

Auch Alphornbläser wieder mit von der Partie

Das Angebot reicht von alter Handwerkskunst von Besenbindern über Weber- und Drechselarbeiten, Holz-, Keramik- und Tonkunst, Lederwaren, Schmuck und Bauernmöbel bis hin zu Natursteinarbeiten. Zu sehen sind handgefertigte Kupferfiguren, Laternen und Hüte, Uhren und vielerlei Deko-Artikel. Viele Stände sind auf Schmackhaftes spezialisiert, darunter ist erstmals eine Schokoladenmanufaktur. Zwei Gärtnereien bieten eine große Auswahl an Blumen, Pflanzen und Kräutern.

Für Unterhaltung bürgt auf dem Marktplatz ab 12 Uhr Discjockey Dirk Wiesen aus Sitters. Aus dem rheinhessischen Mauchenheim wird eine Alphornbläsergruppe erwartet, die zwischen 13 und 15 Uhr zu hören sein wird. Am Jägerstand in der Triftstraße unterhält die Jagdhornbläsergruppe Appelbachtal. In den Höfen Theißinger und Hild präsentieren einheimische Künstler ihre Werke.

Speisekarte lang und abwechslungsreich

Das kulinarische Angebot ist immens. Von Spießbraten und Pizza über Flammkuchen bis hin zu Steinofenbrot und Spezialitäten vom Wild ist so ziemlich alles zu haben. Auf der riesigen Speisekarte stehen unter anderem auch Quiches und Tartes sowie Salami aus Frankreich, ebenso Käse und Bio-Käseprodukte in Vielfalt.

Selbstvermarkter mit heimischem Obst, Gemüse, Eier, Nudeln und Säften, Stände mit Nüssen, Schokoladen, Ölen, Gewürzen und Imkereiprodukten fehlen nicht. Cocktails werden gereicht. Einen Getränkestand betreibt die örtliche Vereinsgemeinschaft.