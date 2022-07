Die Gemeindebücherei Göllheim lädt am 4. August zu einer „mörderischen Lesung“ ins Uhl’sche Haus ein. Zu Gast ist die auch aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin und Autorin Marjam Azemoun.

Die Lesung steht unter dem Motto „Mord im Grünen“ und beginnt um 19 Uhr im Hof des Uhl’schen Hauses: „In Garten, Feld und Heide, gibts gar manche Augenweide, doch, du Armer! – Gib wohl acht, dass du nicht hinterrücks wirst umgebracht.“ An diese Worte sollten alle Besucher denken, die zur Lesung mit Marjam Azemoun kommen möchten. Die Veranstalter kündigen einen Abend an, der „mörderisch“ und „expressiv“ wird. In der Lesung soll es um die „Mordkunst“ gehen, die in der Natur selbst steckt.

Marjam Azemoun ist Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Sie absolvierte am Mozarteum in Salzburg eine Schauspielausbildung und arbeitete danach an verschiedenen Theatern und Kabaretts.

Um Anmeldung wird gebeten

Seit 2006 reist sie mit Büchershows, Krimi-Nächten und politisch-gesellschaftlichen Programmen zu Frauen und Frauenliteratur durch Deutschland. Im Fernsehen war die Schauspielerin unter anderem bei „Bella Block“, „Soko Leipzig“, „Doctor’s Diary“ und im „Tatort“ zu sehen.

Die Lesung soll bei schlechtem Wetter im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung stattfinden. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 06351/4909-88 oder per E-Mail an: buecherei@vg-goellheim.de.