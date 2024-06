In Kirchheimbolanden geht Marc Muchow (CDU) in seine zweite Amtszeit als Stadtbürgermeister. Er erhielt 54,3 Prozent der Wählerstimmen, sein Herausforderer Alexander Groth (FWG) konnte 45,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahlbeteiligung in der Stadt lag bei 56,9 Prozent.