Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Daniel Mannweiler wurde von der Deutschen Triathlon Union (DTU) auch für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft auf der spanischen Insel Ibiza nominiert. Der 43-jährige Kalkofer geht am Samstag im Sprint- und am Mittwoch im Cross an den Start – und darf sich als Teambetreuer um die deutsche Nationalmannschaft kümmern, wie er im Interview mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Fabian Schmitt erzählt.

Herr Mannweiler, Sie sind gestern auf Ibiza angekommen. Wie sieht Ihr Programm zu den Wettkämpfen aus?

Im Wesentlichen gilt es, die Strecken noch so gut wie möglich