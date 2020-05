Weil er Tätowierungen mit verfassungswidrigen Symbolen öffentlich gezeigt hat, muss ein 35-Jähriger aus dem Donnersbergkreis nun mit einer Strafanzeige rechnen. Es ist zwar erlaubt, sich solche Motive auf die Haut ritzen zu lassen – das fällt unter das Persönlichkeitsrecht. Nur dürfen solche Tattoos nicht so platziert sein, dass sie in der Öffentlichkeit sichtbar sind.

Eine Streife war am Freitagvormittag auf den Mann aufmerksam geworden, der sich in Achselshirt und kurzen Hosen am Bahnhof in Winnweiler aufgehalten hat. Nicht nur den Polizisten, auch Passanten sind die verbotenen Kennzeichen aufgefallen. Der „den Beamten nicht unbekannte Mann“, so heißt es in der Pressemitteilung, habe vor der Kontrolle flüchten wollen. Die Polizisten haben ihn jedoch rasch eingeholt und festgenommen. Die Ermittlungen laufen.