Rund 500 Zuschauer feierten mit einer Ballettmatinee am Sonntag im Schlossgarten die Rückkehr der Tänzerinnen nach einer rund dreijährigen Zwangspause. Mit einer anspruchsvollen Aufführung verzauberen diese ihr Publikum.

Mit dem Blumenwalzer aus dem Nussknacker startete die Matinee der Ballettschule „Flex & Point“ am Sonntagmorgen im Schlossgarten. Knapp zwei Stunden lang wurde das Publikum anschließend mit verschiedenen Darbietungen aus Klassik und Jazz unterhalten. Bei einem Stück aus der West Side Story schlüpften die Balletttänzerinnen in verschiedene Rollen. Die Teenagergruppe hatte sich für einen ihrer Tänze als Choreo ausgedacht, mit dem Auto zu einem Picknick zu fahren. Und zu „Dead Man’s Arms“ gab es ein Tanzbattle – also einen tänzerischen Kampf – zwischen den Erwachsenen und den Teenagern, um die Frage zu klären, wem gehört die Bühne. Mehr als 100 Ballettschülerinnen von Kindergartenkindern bis zu den Erwachsenen zeigten in verschiedenen Gruppen ihr Können. Zum Finale wurde noch der König der Löwen aufgeführt.