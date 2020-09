Am Montag, 7. September, 19 Uhr, findet die Wahlkreiskonferenz für den zukünftigen Landtags-Wahlkreis 40, der den Donnersbergkreis und die ehemalige Verbandsgemeinde Hettenleidelheim umfasst, in der Donnersberghalle in Rockenhausen statt. Gast der Veranstaltung ist laut einer Pressemitteilung der Donnersberger SPD die Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin der Rheinland-pfälzischen SPD, Malu Dreyer. Als Wahlkreiskandidatin vorgeschlagen ist die amtierende Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb aus Eisenberg, die schon von zahlreichen Ortsvereinen und Gemeindeverbänden für eine erneute Kandidatur vorgeschlagen wurde. Als B-Kandidat wird Sascha Nickel aus Dörnbach vorgeschlagen.