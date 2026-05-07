Neues Konzept, breiteres Angebot – und auch mehr Besucher? Der traditionelle Muttertags-Maimarkt in Kirchheimbolanden findet in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen statt – und nicht wie üblich nur am Sonntag. Damit sollen mehr Menschen in die Stadt gelockt werden und die Veranstaltung für weitere Zielgruppen ein Magnet sein. Das zusätzliche Angebot: Am Samstagabend, 9. Mai, schenken sieben Weingüter aus der Region ab 17 Uhr auf dem Römerplatz ihre Tropfen aus – und bieten dazu kulinarische Köstlichkeiten an. Die großen weißen Pagodenzelte für den Abend stehen dafür schon bereit, das Wetter soll laut Vorhersagen mitspielen. Ab 19 Uhr unterhält die Band WoiBoyz mit Akustikmusik. Ausgeschenkt wird bis 22 Uhr. „Mit dem zusätzlichen Samstag werten wir den Maimarkt auf, bieten für eine etws andere Zielgruppe ein Zusatzangebot“, begründet Stadtchef Marc Muchow. Der Sonntag bleibt der klassische Familientag mit Musik, Kunsthandwerkern, Rummel im Herrengarten und geöffneten Geschäften am Nachmittag.

Der Maimarkt ist die erste Veranstaltung unter der neuen Marketing-Dachmarke „Kibo schmeckt“ , die künftig verschiedene Events der Stadt unter dem Logo bündelt. Die „Kleine Residenz“ soll zum Aushängeschild der Nordpfalz werden was Kulinarik, Kultur und Feste betrifft. Erfunden haben den Slogan samt Logo der Gewerbe- und Verkehrsverein Kibo sowie die Stadt Kirchheimbolanden.

Das Programm

Samstag, ab 17 Uhr, Römerplatz: Opening von MaiWoi mit den Weingütern Stutzmann aus Einselthum, Schwedhelm aus Zellertal, Puder und Schwan aus Niefernheim, Schlossgut Lüll aus Wachenheim, Boudier&Koeller aus Stetten, Pfaff aus Dittelsheim-Hessloch. Ab 19 Uhr: Livemusik mit der Akustikband WoiBoyz



Sonntag, ab 11 Uhr: Eröffnung des traditionellen Maimarktes; Weingüter auf dem Römerplatz mit der Band „fourTunes“; Innenstadt: Händler und Aussteller öffnen ihre Stände; Lucae-Platz: Kunsthandwerkermarkt; Paulskirche: Kirche findet Stadt - ein Fest für alle Generationen; Herrengarten: großer Rummelplatz; ab 13 Uhr: verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt.