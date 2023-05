Der Maimarkt Kirchheimbolanden steht bevor: Bereits heute findet im Herrngarten der Auftakt statt.

Um 16 Uhr öffnet dort der Vergnügungspark, der bis Montag den Besuchern zur Verfügung steht. Diese können sich am Sonntag auf einige weitere Attraktionen freuen: Entlang der Edeltraud-Sießl-Allee werden Händler ihre Waren präsentieren, in den Straßen und Gassen der Innenstadt gibt es eine bunte Vielfalt an Präsentationen, Kreativangeboten und Kulinarik.

Einer der Höhepunkte ist auch in diesem Jahr wieder das Bobbycar-Rennen, bei dem sich unter anderem Stadtpromis zwischen 14 und 15 Uhr zwischen Friedrich-Glaser-Anlage und Römerplatz von ihrer sportlichen Seite zeigen. Und wer die Stadt einmal von hoch oben sehen möchte, hat dazu Gelegenheit an der Stadtmauer hinter dem Roten Turm auf der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem haben die Gäste beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr die Gelegenheit zum ausgiebigen Einkaufsbummel.