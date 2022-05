Grundsätzlich waren die Verantwortlichen mit dem Maimarkt am Wochenende allenthalben zufrieden. Von einen kleinem coronabedingten Wermutstropfen weiß der Marktmeister aber zu berichten.

„Die Drehleiter der Feuerwehr auf dem Römerplatz“ sei sicherlich ein Anziehungspunkt für die Besucher gewesen, resümiert Cornelia Löser, Vorsitzende des Gewerbevereins Pro Kibo. Bei den kleinen Gästen sei die Hüpfburg gut angekommen. Unter strahlendem Sonnenschein genossen die Besucher abwechslungsreiche Stände entlang der Neuen Allee, und auf einer Bühne zeigten Thai-Boxer und eine Zumba-Gruppe ein kleines Programm.

„Neunzig Prozent der Schausteller waren zufrieden“, sagt Marktmeister Friedrich Frank. „Bei den restlichen zehn Prozent war es so lala.“ Schon ab Freitag hatten zahlreiche Besitzer von Ständen und Fahrgeschäften die Besucher im Herrngarten empfangen. Dass am Ende nicht immer jeder einzelne Schausteller glücklich sei, das sei normal, weiß Frank.

Der Aufbau und die Organisation seien routiniert abgelaufen. Denn manche Schausteller kämen schon seit 40 oder sogar 50 Jahren nach Kirchheimbolanden. „Es ist schön, Schausteller zu haben, auf die man sich verlassen kann“, sagt Frank – und erinnert sich an eine Absage vor einigen Jahren, als ein Schausteller kurzfristig einen Vertrag mit einer größeren Stadt bekommen hatte. So etwas sei ärgerlich, denn dadurch sei der Platz „für andere Schausteller blockiert“ gewesen. Das sei jedoch die einzige schlechte Erfahrung gewesen, die er bislang gemacht habe.

Bis auf eine kleine Streiterei sei es während des gesamten Wochenendes ruhig geblieben, lautet das Fazit der Polizei. Stadtbürgermeister Marc Muchow zeigte sich zufrieden. Die Attraktionen und die Feuerwehr hätten Kinderaugen zum Leuchten gebracht.

„Es ist schön, dass wieder Leben in die Stadt kommt“, betont Löser. Zwei Jahre hintereinander hatte der Maimarkt ausfallen müssen. Doch auch in diesem Jahr waren die Folgen der Pandemie noch zu sehen: „Es waren weniger Händler als sonst dabei“, sagt Friedrich Frank. Im Gegensatz zu den vorherigen Maimärkten, in denen 30 bis 40 Händler ihren Stand aufgebaut hatten, waren es in diesem Jahr 25. Es sei schwerer geworden, Händler zu gewinnen, sagt Frank. Diejenigen, die sich nach zwei Jahren Pandemie noch halten können, orientierten sich eher zu größeren Jahrmärkten.