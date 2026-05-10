Die Kleine Residenz lud am Muttertagswochenende zum Maimarkt in die Innenstadt ein. Erstmals fand die beliebte Veranstaltung an zwei Tagen statt. Und auch das strahlende Wetter erwies sich als echter „Kerchemer“. Der Startschuss fiel am späten Samstagnachmittag mit dem „Maiwoi“-Festival und insgesamt sieben teilnehmenden Weingütern aus der Region. Bis in den späten Abend heizten die „WoiBoyz“ auf dem Römerplatz mit Livemusik ein, an den Pagodenzelten wurden bis 22 Uhr edle Tropfen ausgeschenkt. Mit dem Programm am Samstag wollte die Stadt ein Zusatzangebot für eine andere Zielgruppe schaffen.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des klassischen Maimarkts mit seinen familienfreundlichen Angeboten. Zur Mittagszeit wurden aufgrund des großen Andrangs die Parkplätze knapp, an den zahlreichen Ständen herrschte schnell rege Betriebsamkeit. Traditionell öffneten am Nachmittag auch die Innenstadtgeschäfte und luden zum Flanieren und entspannten Shoppen am zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein.