Am kommenden Sonntag, 12. Mai, steigt wieder der traditionelle Maimarkt in Kirchheimbolanden.

Kein Fernseh-, aber ein Bobbycar-Duell liefern sich die beiden Bürgermeisterkandidaten der Stadt am kommenden Sonntag, 12. Mai. Alexander Groth (FWG) und Marc Muchow (CDU) treten nicht nur bei der Kommunalwahl gegeneinander an, sondern auch am Muttertag beim Maimarkt. Auf den Kinderflitzern wollen sie eine rund 500 Meter lange Strecke vom Brunnen in der Dr. Carl-Glaser-Straße zum Römerplatz jeweils schneller als der andere sein. Ab 14 Uhr gibt es das traditionelle Spektakel aber nicht nur für „Promis“, sondern auch für alle anderen Gäste. Jedermann (und jederfrau) darf sich auf das Gefährt schwingen. Voraussetzung: Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und einen Helm tragen. Weitere Schutzausrüstung wie Knie- und Ellenbogenschoner werden empfohlen. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig, ausreichend Bobbycars sind vorhanden.

Höchste Drehleiter der VG

Das Motto des Maimarktes 2024, wieder veranstaltet von der Stadt und dem Verein Pro Kibo, lautet „Hoch hinaus und steil bergab“. Über die Dächer der Kleinen Residenz kann man ab 11 Uhr mit der höchsten Drehleiter der VG Kirchheimbolanden fahren. Auf dem Konrad-Lucae-Platz versammeln sich verschiedene kirchliche Institutionen wie Diakonie, Zoar und Caritas, auf dem Römerplatz gibt es ab 12.30 Uhr Livemusik mit den „New Shoes“. Die Spendenaktion findet in diesem Jahr zugunsten des Donnersberger Frauenhauses statt.

Schon ab Donnerstag, 14 Uhr, sind die Fahrgeschäfte am Herrengarten in Betrieb. Es war der Wunsch der Betreiber, das Angebot für die Besucher bereits am Feiertag zu ermöglichen. Michaela Heck von Pro Kibo rechnet mit gutem Wetter, viel Spaß – und zwischen 3000 und 5000 Besuchern am Sonntag. Verkaufs- und Genussstände öffnen um 11 Uhr, die Geschäfte der Innenstadt laden von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein.