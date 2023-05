Vom Freitag, 5., bis Montag, 8. Mai, wird zur Rockenhausener Maikerwe auf den Festplatz in der Brühlgasse eingeladen. Hier warten Fahrgeschäfte, Spiel- und Süßwarenstände sowie vielfältige kulinarische Angebote auf die Besucher.

Ein Vertreter der Stadt wird den Markt am Freitag um 18 Uhr mit dem Fassanstich eröffnen; anschließend gibt es Freibier, solange der Vorrat reicht. Am Sonntag bieten „fliegende Händler“ in der Brühlgasse und auf dem Festplatz ihre Waren an. Für Montag laden die Schausteller von 14 bis 17 Uhr zum Familientag mit speziellen Angeboten und „halben Fahrpreisen“ ein.