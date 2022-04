Zum fünften Mal soll an diesem Samstag ein Maibaum am Biedesheimer Glockenturm gestellt werden. Conny und Mario Ködel, die die Tradition 2018 wieder haben aufleben lassen, wollen sich zurückziehen und die Aktion den Kerweleit überlassen.

„Wir wollen das Kulturelle im Dorf hochhalten“, sagt Sven Kühlwein, der aktuelle Präsident des Kerwekomitees. Er erinnert unter anderem an eine Après-Ski-Party im Februar, an Aktivitäten an Fasnacht, ans Fest der offenen Höfe. Seinem Team sei es sehr wichtig, „dass etwas läuft“ in Biedesheim. Dabei lassen sich die rund 20 jungen Männer und Frauen auch nicht von einer Pandemie aufhalten. Natürlich konnte das Kirchweihfest in den vergangenen zwei Jahren nicht in gewohnter Form über die Bühne gehen. Dennoch fielen die höchsten dörflichen Feiertage am dritten Wochenende im September nicht komplett ins Wasser.

Sogar eine Kerweredd verlesen

„Unter der Beachtung von Einschränkungen haben wir uns getroffen und die gut versteckte Kerwe ausgegraben“, erzählt Ronja Eberle, die 2021 zusammen mit Celestine Hummler dem Komitee vorstand. „Schlag zwölf haben wir – zünftig in Frack und Zylinder – die in einem Sarg ruhende Weinflasche aus dem Grab gehoben und durch Biedesheim getragen“, so die 19-Jährige, die 2018 über ihre ältere Schwester zu den Kerweleuten kam. Am Zollstock und an der Einmündung der L450 gen Kindenheim hätten sie die Kerwe hochleben lassen, fährt sie fort. „Wir hatten sogar eine Kerweredd.“ Diese sei am nächsten Tag bei einem Bayerischen Leberknödel-Essen unter der 3G-Regel im Bürgerhaus verlesen worden. Am Sonntag wurde noch ein Frühschoppen veranstaltet.

Kühlwein kündigt an, dass ab Mai mit der Vorbereitung des diesjährigen Kirchweihfestes begonnen wird. „Die besondere Herausforderung ist, Bands für Liveauftritte zu finden, die bezahlbar und trotzdem gut sind“, meint er. Das Kerwekomitee verfüge nur über ein kleines Budget, das sich aus Erlösen von Veranstaltungen sowie aus Spenden bei Haustürsammlungen zusammensetze. Von der Ortsgemeinde gebe es keine Finanzspritze. Kühlwein hofft, dass trotz defizitären Haushalts bald der Jugendraum im Bürgerhaus in Ordnung gebracht wird. Bei dem Starkregenereignis im letzten Sommer seien Wasserschäden aufgetreten. „Der Putz bröckelt von den Wänden, der Türrahmen fault“, beschreibt der 25-Jährige, der kurz vor seinem 16. Geburtstag zum Kerwekomitee kam und somit der Dienstälteste ist. Solange er aber noch nicht verheiratet ist, darf er sich am Aufstellen des Maibaums beteiligen. Nach altem Brauch sind ausschließlich Junggesellen dazu befugt. Bevor die Birke, die aus dem Forst bei Gonbach kommt, in der Bodenhülse am Glockenturm befestigt wird, schmückt das Kerweteam sie noch mit bunten Kreppbändern. Die kleine Feier ist am Samstag ab 17 Uhr.