Ortschefin kapituliert und feiert anschließend mit den Narren auf der Straße

Ortsbürgermeister Karin Wänke ist entmachtet: Selbst vorherige Friedensangebote an den Alsenzer Carneval Club (ACV) mit einigen Getränke- und Speiseangeboten vor Beginn der „Fünften Jahreszeit“ halfen nichts, am späten Samstagnachmittag war es soweit.

Die Ortschefin, die gerade im Alten Rathaus über den Akten brütete, blieb auf Grund der gewaltigen Übermacht der Narrenschar unter Führung des langjährig in Rathauserstürmungen erfahrenen „Ober- und Kampfkommandanten“ Volker Eid nichts übrig, als ziemlich schnell die „weiße Flagge“ aus dem Fenster des Rathaussaales zu schwenken. Eid hatte seine schon zahlenmäßig große ACV-Narren noch durch Abordnungen der Obermoscheler (OKV) und Oberndorfer (OCC) Karnevalisten beim Sturm aufs Alsenzer Rat verstärkt.

Angriff über Brückenstraße

Begleitet vom „Narhallamarsch“ griffen diesmal die drei Verbindungen aus den heimlichen Fastnachtshochburgen der Nordpfalz vom nicht einsehbaren Marktplatz das Rathaus über die Brückenstraße seitlich an. Zuvor hatte ein „Späher“ feststellen können, das die Ortschefin ganz allein in ihrer Amtsstube, ohne ihren Gemeinderat und die Beigeordneten, verweilte. Eine große Gegenwehr war deshalb nicht zu erwarten. Und so war es am Ende ein Leichtes, die Macht zu übernehmen und die Ortsbürgermeisterin in Handschellen gefesselt vor das Rathaus zu führen. Statt der Gemeindeflagge weht dort jetzt die Fastnachtsflagge des ACV.

Die „ganz leere“ Gemeindekasse übergeben

Das zahlreich erschienene „Narrenpublikum und Alsenzer Fußvolk“ sparte nicht mit Applaus für die gewiefte Taktik der Narren. Zuvor waren zudem als Symbol der Machtübergabe die Rathausschlüssel und die „leere, ganz leere“ Gemeindekasse von Wänke den Narren mit den Worten „ jetzt bin ich erstmol vun de Verantwortung befreit, und feier jetzt einfach mit Euch, Ihr Leit“ übergeben worden. Es gab dann auch gleich die erste närrische Amtshandlung: Kurzerhand wurde die Straße vor dem Alten Rathaus für einen selbst einstudierten Tanz der ACV-Gardemäd freigegeben und die Sitzungspräsidenten vom OKV, Peter Kluge und Gerd Bernhard vom OCC überbrachten närrische Grußworte und luden zu den großen Prunksitzungen am 21. und 28. Januar 2023 in Obermoschel, am 4. Februar in Alsenz, und am 11. Februar in Oberndorf ein.

Unter den Arkaden des Alsenzer Rathauses wurde anschließend noch eine ganze Zeit lang die närrische und friedliche Alsenzer Machtübernahme gebührend gefeiert.