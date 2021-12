Im Sommer wurde ein Donnersberger Mobilitätskonzept mit ersten Schwerpunktthemen auf den Weg gebracht. Die Radwegeverbindungen waren damals als wichtigstes Thema herausgestellt worden. Was hat sich seither getan? Erste Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen sollen heute ab 15 Uhr in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft des Kreistages vorgestellt werden. Der Ausschuss hat darüber hinaus weitere wichtige Verkehrsthemen auf der Tagesordnung. Zur Diskussion steht das mittelfristige Kreisstraßenprogramm, das heißt, es geht um die Frage, welche Straßenbauprojekte der Kreis vor allem im kommenden, aber auch in den Folgejahren vordringlich angehen will. Ein weiteres Thema betrifft den Freizeitverkehr zum Donnersberg. Hier sollen Maßnahmen vorgestellt werden, wie auf erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstraßen reagiert werden kann. Dazu berichtet eine eigens eingesetzte „Arbeitsgruppe Verkehrskonzept Donnersberg“. Zudem stellt sich der „Strukturlotse Alte Welt“ dem Ausschuss vor. Die Sitzung findet als Videokonferenz statt, einklinken kann man sich über die Internetadresse https://global.gotomeeting.com/join/568563725. red/bke