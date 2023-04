Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tun, wenn der Müll Überhand nimmt, ihn aber keiner haben will? Den Unrat einpacken, auf ein bewaldetes Grundstück karren und anzünden? Das ist keine empfehlenswerte Lösung, wie ein Mann aus der Verbandsgemeinde Winnweiler hat schmerzlich erfahren müssen. Er ist am Montag wegen fahrlässiger Brandstiftung zu 3500 Euro Geldstrafe verdonnert worden.

Das klingt ja in der Anklageschrift so, „als hätte ich ganze Wälder in Brand gesetzt“: Der Angeklagte fand es nun doch durchaus übertrieben, wie die Staatsanwaltschaft