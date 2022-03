Am späten Sonntagabend kam es in der Hauptstraße zu einem Mülltonnenbrand. Der brennende Abfallbehälter wurde um 23.15 Uhr durch eine Polizeistreife festgestellt und mithilfe eines Fahrzeugfeuerlöschers weitestgehend gelöscht. Glutrückstände wurden dann durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefonnummer 06361/917-0.