Die Mülltonnen eines Einfamilienhauses in Marnheim haben am frühen Sonntagmorgen Feuer gefangen und sind vollständig abgebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde durch den gegen 4 Uhr entfachten Brand ein Teil der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Auto der Geschädigten wurde beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu der Brandursache laufen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, bittet die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden um Hinweise unter der Telefonnummer 06352 9112700.