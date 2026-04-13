Mit einem Dreck-weg-Tag hat der Verein Zellertal aktiv auf die Vermüllung rund um das Zeller Ehrenmal aufmerksam gemacht. Weitere Reinigungsaktionen sind geplant.

Es ist ein regnerischer Tag. Ein bissiger Wind fegt vom Tal hoch und lässt unbehandschuhte Finger schnell eisig werden. Rund ein Dutzend Freiwillige ist rund um das Zeller Ehrenmal mit Mülltüten und Greifwerkzeugen unterwegs. Vom Straßenrand und aus den Wingertzeilen klauben die Müllsammler Papier, Plastik, Flaschen und Verpackungen. Die Ausbeute landet auf einem Parkstreifen neben der K64, direkt unterhalb des Denkmals. Demnächst soll jemand mit dem Transporter kommen, um alles aufzuladen und zur Deponie zu fahren. Bei den Helfern handelt sich um Freiwillige des Vereins Zellertal aktiv, die an einem Dreck-weg-Tag teilnehmen.

Ausgangspunkt für die Aktion war ursprünglich nur eine Ortsbegehung. Die Vereinsmitglieder wollten prüfen, ob sich das Gelände an dem Monument, das an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert, für die Anlage eines Wanderwegs eignet. „Wir hatten unsere Autos hier auf dem Parkplatz abgestellt“, sagt der Vereinsvorsitzende Steffen Antweiler. „Und dabei wurden wir auf den Müll hier aufmerksam – und waren entsetzt“, ergänzt seine Stellvertreterin Charlotte Himmel.

Parkplatz dient als Party-Treffpunkt

Es sei ein schlimmer Anblick gewesen, fügt Antweiler hinzu. „Überall lag Abfall herum: Flaschen, Essensverpackungen, Zigarettenschachteln.“ Nicht nur auf dem Parkplatz selbst, sondern auch in den Weinbergen unterhalb. „Ein Teil wurde wohl vom Wind dorthin geweht, anderes wurde aber auch einfach dort hingeworfen.“

Die Reaktion der Vereinsmitglieder: „Wir haben eine Vorstandssitzung einberufen und den Dreck-weg-Tag beschlossen“, so Antweiler. Bei einem soll es aber nicht bleiben. „Weitere Aktionen werden folgen.“ Dass ein einzelner Aufräumtag das Problem kaum lösen würde, davon ist Vereinsmitglied Cornelia Storck überzeugt. „Ich komme schon seit Jahren regelmäßig hierher, um sauberzumachen, und so sieht es eigentlich immer aus“, schimpft sie. „Man hat das Gefühl, die Leute fahren extra hierher, um Party zu machen, und schmeißen dann einfach alles in den Wingert!“ Dann zeigt sie auf Dutzende von Aufklebern auf der Leitplanke, die die kleine Parkbucht umschließt. Manche sind schon angewittert, andere brandneu. Sie werben für Bands oder Fußballvereine. Der 1. FC Kaiserslautern ist prominent vertreten. „Die kommen vom Fußballspiel, machen hier Rast, schmeißen ihren Kram einfach hin und pappen dann zum Schluss noch alles voll“, ärgert sich Storck. „Und das Pappzeug muss man dann mühsam wieder ablösen.“

Zuspruch aus der Bevölkerung ist erwünscht

Besonders empört sind die Vereinsmitglieder über den Vandalismus am Ehrenmal selbst. Ein Schild mit QR-Code, der Erläuterungen zum Denkmal lieferte, wurde abgerissen und entzweigeschlagen, eine Bronzetafel mit Farbe besprüht, und auch Steine wurden beschädigt. Dass der Parkplatz vor allem an Wochenenden stark frequentiert wird, machen die Vereinsmitglieder nicht nur an den Müllspuren fest. „Man hört dann den Krach bis nachts um zwölf bis ins Tal runter“, beschreibt Storck es.

Das Zeller Ehrenmal. Foto: Anja Hartmetz

Dabei freuen sich die Mitglieder von Zellertal aktiv grundsätzlich darüber, dass der Platz so beliebt ist. Die Aussicht über das Zellertal gilt als eine der besten der Region, und die K64 trägt nicht umsonst den Beinamen „Panoramastraße“. Der Verein möchte den Bereich sogar weiter aufwerten. Wie Antweiler erläutert, wurde dafür sogar ein Zuschuss aus dem europäischen Leader-Programm beantragt. „Wir wünschen uns einfach, dass sich die Besucher auch entsprechend verhalten“, sagt er.

Unabhängig davon will der Verein das Problem weiter angehen. Geplant ist, den Dreck-weg-Tag künftig drei- bis viermal im Jahr zu veranstalten. Mitmachen sollen dann nicht nur Vereinsmitglieder. „Wir hoffen auf tatkräftigen Zuspruch aus der Bevölkerung“, betont Antweiler. Denn eines sei klar: „Sauber bleibt der Platz nur, wenn sich möglichst viele verantwortlich fühlen.“