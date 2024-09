Es ist einfach, die Entsorgung von fremdem Müll anderen zu überlassen. Doch zur Entlastung braucht es mehr Eigenverantwortung.

Wahllos hinterlassener Unrat sowohl in Wäldern als auch in Straßengräben und in Städten, wie derzeit rund um den alten Bahnhof in Kirchheimbolanden,