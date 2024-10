Auf einem Parkplatz an der B48 zwischen Alsenz und Oberndorf stand am Montagabend ein Mülleimer in Flammen. Die Alsenzer Feuerwehr rückte an und konnte den Brand schnell löschen, so dass ein größerer Schaden verhindert wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Als Brandursache komme auch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe in Frage, mutmaßt die Polizei. Hinweise an die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0.