Hemmungslos in die Natur geschmissen ist herrenloser Müll auch rund um den alten Bahnhof in Kirchheimbolanden mehr als nur ein optisches Manko. Seit Wochen häufen sich herrenlose Müllsäcke in der Straße Am alten Bahndamm. Auch das nähere Umfeld, wie der größere Parkplatz des nahegelegenen Fachmärktezentrum werden in Mitleidenschaft gezogen. Anwohner, Geschäftsleute und die Verwaltungen ärgern sich über soviel Rücksichtlosigkeit mancher Menschen. Den Müll wieder loszuwerden, bringt aber derzeit einige Schwierigkeiten mit sich. Mehr zum Thema lesen Sie hier.