Witterungsbedingt kann es aktuell bei der Abfuhr von Papier-, Bio- und Restmülltonnen sowie Glassäcken zu Verzögerungen kommen. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Die für die Entsorgung zuständige Firma Becker versuche die Touren sukzessive abzuarbeiten, sobald das Wetter es zulasse. Derweil hat die mit der Abholung der gelben Säcke betraute Firma Spira bekanntgegeben, dass derzeit Neben- und am Berg gelegene Straßen sowie Sackgassen, die nicht von Schnee und Eis geräumt wurden, nicht angesteuert werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung finde – entsprechende Straßenverhältnisse vorausgesetzt – wieder in 14 Tagen statt.