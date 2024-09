Hemmungslos in die Natur geschmissen ist herrenloser Müll rund um den alten Bahnhof in Kirchheimbolanden mehr als nur ein optisches Manko. Eine Lösung scheint noch nicht gefunden.

53 leere Plastikbierflaschen und Unmengen an Verpackungsmüll – so lautet die traurige Bilanz von Reinhold Krämer. Nach einem seiner Besuche in der alten Heimat ist der RHEINPFALZ-Leser