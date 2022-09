Von Montag, 12., bis voraussichtlich 30. September ist die Münchweilerer Mühlstraße (K10) bis zur Einmündung in die B48 wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

In dieser Zeit wird die Fahrbahn inklusive Gehweg auf einer Länge von rund 500 Metern erneuert, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Eine Umleitung über die B48, die L401 und die K10 ist ausgeschildert.

In der ersten Bauphase – geplant ist bis 17. September – wird der Gehweg neu asphaltiert. Die Anwesen in diesem Bereich sind aus Richtung Ortsmitte erreichbar. Für Fußgänger und Radfahrer werde eine Verbindung zwischen Münchweiler und dem Wirtschaftsweg an der B 48 sichergestellt, so der LBM. Von 19. bis 24. September wird die Mühlstraße zwischen der Hausnummer 24 und der B48-Einmündung verbreitert. Auch hier können Anlieger ihre Grundstücke über die Ortsmitte anfahren.

Am 26. September wird dann die bestehende Fahrbahn auf der gesamten Ausbaustrecke abgefräst, die betroffenen Anwesen sind aber nach wie vor erreichbar. Die Asphaltierung erfolgt an drei aufeinanderfolgenden Tagen in verschiedenen Abschnitten: Am 27. September ist die Zufahrt zum Hotel-Restaurant Klostermühle aus Richtung B48 möglich. Tags darauf kann das Hotel-Restaurant aus Richtung Ortsmitte, das Gelände der Pfalzwerke AG (Gewerbebetriebe) von der B48 kommend angefahren werden. Am 29. September sind beide aus Richtung Ortsmitte erreichbar. Restarbeiten werden am Freitag, 30. September, ausgeführt. Für die gesamte Maßnahme sind laut LBM Kosten von 223.000 Euro veranschlagt.