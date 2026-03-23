Mehrere Möbelstücke wurden am Wochenende in Kirchheimbolanden aus dem Außenbereich eines Geschäfts gestohlen. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf Freitag, 20. März, 18 Uhr, bis Samstag, 21. März, 13 Uhr ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem gesicherten Gelände in der Marnheimer Straße, indem sie einen Bauzaun überwanden. Dann stahlen sie Möbelstücke im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06352 9110 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.