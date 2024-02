Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die Kleinen am Vormittag, für die Großen am Abend: Mélange à Deux gab am Samstag in Bolanden-Weierhof gleich zwei Konzerte im Theater Blaues Haus. Die Quintessenz des Abends: durchaus gefällig, zum Teil aber durchwachsen.

Die Mischung aus zwei steht an diesem Abend als Quintett auf der Bühne. Durch die Vorankündigung im Programmflyer befeuert, liegt die Erwartungshaltung hoch. Das Programm „Atmospherique“