Viele Gesichter treten dem Wanderer aus dem lichtdurchfluteten Laubwald entgegen, teils fröhlich, teils aber auch mit grimmiger Miene. Einerseits stellen die Werke erkennbare Gestalten dar, andererseits handelt es sich auch um Fantasiegebilde. Die Tierwelt ist natürlich auch vertreten. Hier hat das Pferd die Oberhand.

Schöpfer wollen anonym bleiben

Wer hinter dieser ideenreichen Arbeit steckt, ist zunächst ein Geheimnis. Zwei Personen sind die Initiatoren und Gestalter, die aber im Verborgenen bleiben möchten, so Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders. Sie begrüßt die Initiative gerade jetzt in dieser recht schwierigen Zeit. Die Werke hätten die Aufmerksamkeit der Bevölkerung verdient. Sie hat Verständnis dafür, dass die Schöpfer dieser Bildervielfalt nicht an die Öffentlichkeit treten wollen. Dennoch haben pfiffige Betrachter einen Weg der Kontaktaufnahme gefunden: An einem Unikate wurde wettergeschützt ein Zettel angebracht. „Kann man diese Figuren auch kaufen?“, wird darauf gefragt, und darunter ist die Telefon-Nummer des Interessenten vermerkt.

Kreativ schon der hinweisende Pfeil, der den Wanderern den rechten Weg zu den Arbeiten zeigt. Gegenüber posiert Gitarrist Viktor, als wolle er mit einem Begrüßungslied die Menschen zur Besichtigung willkommen heißen. Der Jahreszeit angepasst, grüßt auch der Osterhase. Die Kunsthandwerker müssen Pferdeliebhaber sein: Imposant das stolze Pferd auf dem über zwei Meter hohen, wuchtigen Baumstumpf. Ideenreich ein weiteres Huftier, bei dem gleich mehrere unterschiedliche Gehölze bis hin zu Thuja verwendet wurden.

Pferde ein zentrales Motiv

Pferde sind auch Motiv für die vielen Zeichnungen und Darstellungen. So ist ein galoppierendes Pferd in eine Baumscheibe eingebrannt. Holzscheiben und der Anschnitt aus Baumfällungen dienen den Künstlern als Basis für ihre Arbeit. Mit einfachen Mittel sind darauf phantasievolle Gesichter farblich aufgetragen, vom Indianer bis hin zum Waldgeist. Für das Pinocchio-Gesicht sind teils Möbelteile verwendet worden und für das Fabelgesicht mit den großen runden Augen und den langen spitzen Ohren kam Restholz zum Einsatz.

Mit ganz einfachen Mittel sehenswerte und individuell gestaltete Figuren und andere Bildmotive zu schaffen, ist hier der künstlerische Wert. So wurde in einen Baumstumpf ein Segelboot integriert. Beim Anblick bringt die Fantasie das umgebende Wasser mit ein. Ganz in der Nähe der Stern, der an einem Holzstab gehalten wird. Die Künstler haben ein Auge für die Schätze der Natur. Eine Wurzel aus dem Umfeld, einfach auf einen Baumstumpf gelegt, lässt die Gedanken der Betrachter schweifen. Der Körpfer des Anglers wurde aus Zweigen gestaltet und ist ausgestattet mit einem Fangnetz und einer Angelrute, in der ein Fisch zappelt.

„Leider schon erste Beschädigungen“

Imposant die Gruppe der Erdmännchen, die schon alleine einen Gang durch die Gestalten lohnen. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, und offensichtlich wird der künstlerische Park noch weiter bestückt. Denn etliche Baumscheiben stehen schon bereit für weitere Arbeiten. „Leider gab es auch schon die ersten Beschädigungen“, berichtet die Ortsbürgermeisterin. Und es seien Werke entwendet worden, was das Gemeindeoberhaupt scharf verurteilt. Mit der zuständigen Forstbehörde habe sie bereits Kontakt aufgenommen. Dabei bat sie, bei anstehenden forstwirtschaftlichen Maßnahmen auf den Erhalt der Werke zu achten. Dies gelte auch für Selbstwerber an Brennholz.

Die Ortsbürgermeisterin denkt noch einen Schritt weiter. Dieser Weg mit dem vielfältigen Arbeiten grenzt an den überregionalen Hinkelsteinweg an. Hinweisende Schilder könnten die Wanderer zu einem kleinen Umweg mit Besichtigung der Kreativität einladen. Gewünscht ist, dass so manches Werk mit wenigen Worten erläutert wird.