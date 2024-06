Manch einer mag sie belächeln, aber sie sind unersetzlich: die Menschen, die bei der Müllabfuhr arbeiten. Am Montag, 17. Juni, ist Tag der Müllabfuhr. Wir haben mit zwei Männern gesprochen, die in der Nordpfalz unterwegs sind und ihren Job gerne machen.

Am Ehrentag der Abfallsammler und -sammlerinnen sollen all diejenigen in den Fokus rücken, die täglich Städte und Dörfer von Müll befreien. Dahinter steht die Absicht, ein