Auf mehrere Tausend Euro schätzt die Polizei den Wert des Mähroboters, den Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26. August, 9 Uhr, und Samstag, 29. August, 20 Uhr, in der Leibnizstraße in Kirchheimbolanden entwendet haben. Die Maschine hatte auf dem Rasen eines Wohnhauses gestanden. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911100.