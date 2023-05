Bei schönstem Wetter und besten Rahmenbedingungen nahmen am vergangenen Donnerstag Mädchenmannschaften von acht Grundschulen aus dem Donnersbergkreis in Zellertal an einem Fußballturnier der besonderen Art teil.

Gespielt wurde auf zwei Minispielfeldern mit Bande und Fangnetz, die verhindern, dass der Ball ins Aus geht und damit für ständige Bewegung auf dem Platz sorgen. Gesponsert wurde das Turnier von der Fritz-Walter-Stiftung, die seit vielen Jahren Kanälchers-Turniere auf Minispielfeldern durchführt und dadurch den Spaß am Fußballspielen in den Mittelpunkt rücken will. So wie einst Fritz Walter mit seinen Brüdern und Freunden auf der Straße Fußball spielte und die Kanäle im Bürgersteig als Tore nutzte, sollen die Kinder wieder Freude an der Bewegung haben und dabei lernen, sich ohne Schiedsrichter selbst zu organisieren.

Und das klappte in Zellertal bestens. Das von Patrick Schmidt (Berater für den Schulsport) mit Unterstützung von Sonja Morgenstern (Sportlehrerin Grundschule Zellertal) und Frank Bohlander (Verbandsgemeinde Göllheim) organisierte Turnier sorgte für beste Unterhaltung. Nach vielen spannenden und zum Teil auch torreichen Begegnungen mit lautstarker Unterstützung von den Zuschauern standen sich im Endspiel die Mannschaften aus Ramsen und Sippersfeld gegenüber. Hatten sich beide Teams in der Vorrunde noch 0:0 getrennt, konnten die Sippersfelderinnen das Finale mit 3:0 für sich entscheiden. Bei der anschließenden Siegerehrung konnten sich aber alle freuen, denn alle Spielerinnen bekamen ein T-Shirt der Fritz-Walter-Stiftung geschenkt.