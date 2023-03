Was machen Landtagsabgeordnete eigentlich so den ganzen Tag? Wie funktioniert der Landtag? Oder ganz grundsätzlich: Was ist das eigentlich, diese Landespolitik? Das sind Fragen, die die SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag, 27. April, am sogenannten Girls Day gerne beantworten möchte. Deshalb lädt sie Mädchen ab 14 Jahren in die Landeshauptstadt ein. Auch Jaqueline Rauschkolb, die Landtagsabgeordnete aus dem Donnersbergkreis, wird sich daran beteiligen. „Es gibt noch viele Bereiche, in denen Frauen und Mädchen unterrepräsentiert sind – dazu zählt leider auch die Politik. Wir setzen uns weiter dafür ein, das zu ändern und unterstützen dabei auch den Mädchen-Zukunftstag als wichtiges Instrument“, sagt Rauschkolb.

Die Teilnehmerinnen werden am 27. April die SPD-Landtagsfraktion besuchen und die Möglichkeit haben alles zu fragen, was sie schon immer über Politik wissen wollten. Außerdem steht eine Führung im Landtag auf dem Programm. Zudem können sich die Mädchen in einem Rollenspiel selbst als Politikerinnen versuchen und Debatten führen. Eine Anmeldung im Wahlkreisbüro von Jaqueline Rauschkolb ist bis zum 31. März möglich – telefonisch unter 0152 07654256 oder per E-Mail an wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de.